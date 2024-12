Napoli, Conte: "Ricordiamoci da dove siamo partiti, ora 41 punti. Su Raspadori..."

Getty Images

, allenatore del, parla ai microfoni di Dazn dopo la vittoria per 1-0 contro il Venezia, successo che consente agli azzurri di raggiungere l'Atalanta in testa alla classifica."Diciamo che Raspadori ce lo stiamo inventando come scelta, ci sto lavorando come interno di centrocampo. Aggiungere qualità in partite bloccate come quellea di oggi. Può rappresentare un’opzione importante. Sono contento per Jack che si allena in maniera molto seria e professionale. È un ragazzo che è coinvolto nel progetto e cui dà quella qualità e quei gol di cui abbiamo bisogno".

"Dobbiamo continuare ad avere un po’ di fortuna e non avere brutti infortuni. Questo è un gruppo unito che sta si sta prendendo soddisfazioni e le sta dando ai tifosi del Napoli. Sappiamo tutti dove siamo partiti e nessuno si aspettava di avere 41 punti adesso. Vogliamo migliorare, questa è una squadra in cresciuta".