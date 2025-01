Napoli, cosa aspettarsi nel mercato di gennaio: Danilo più vicino, resiste Raspadori. E l'asse con la Fiorentina...

è questa l'indicazione principale di Antonio Conte che ha ribadito più volte. Soprattutto nelle ultime settimane, quando si è parlato di mercato in conferenza stampa. Esce uno, entra un altro, senza però particolari stravolgimenti. Perché il gruppo squadra lo convince, si rema bene o male tutti quanti nella stessa direzione e il livello degli allenamenti è costantemente alto., tra alcuni scontenti in uscita e determinate occasioni da andare a cogliere.- Il primissimo nome oggi è quello di. Il difensore brasiliano è fuori dai giochi con la Juventus edIl club bianconero, l'ex Giuntoli non vorrebbero fare un "favore" ad una diretta concorrente liberando il calciatore a parametro zero.Dunque, presto potrebbe sbloccarsi la situazione, approdando così in maglia azzurra per rinforzare un reparto che per il prossimo mese vedrà l'assenza di Buongiorno. C'è un'occasione che si potrebbe presentare ed è quella di, anche lui al passo d'addio con la Fiorentina.che diventerebbe un nuovo calciatore della Viola. Il ds Manna studia anche qualche innesto di qualità, perché i riflettori sono puntati sudell'Empoli edella Roma.

- Sembrava destinato ai salutima il gol vittoria contro il Venezia ha cambiato le carte in tavola.e il suo addio a gennaio è più lontano di quanto lo fosse fino a qualche giorno fa. A differenza di, per il quale si sta cercando diIn uscita c'è, diretto al, e, che ha chiesto di andar via e sulle sue tracce ecco ilinvece: si lavora alla trattativa che vede coinvolti. Tante cose potrebbero cambiare, l'importante è che non siano troppe e che Conte possa ritrovarsi una rosa pronta e all'altezza delle ambizioni: c'è una Champions da conquistare e uno scudetto che il Napoli può assolutamente puntare.