Chiesa chiede l'addio, il Liverpool apre alla cessione: Napoli in pole, l'Atalanta ci pensa

"Stiamo lavorando sulla forma fisica per la partita e ogni volta che possiamo lo portiamo con la squadra.". Sono state queste le dichiarazioni del tecnico del Liverpoolche ha così spiegato i motivi dell’assenza didalla distinta dell’ultima sfida di Premier League – dominata dai Reds 0-5 contro il West Ham -. A sentire l’allenatore degli inglesi, la motivazione principale che non permette a Chiesa di essere a disposizione del proprio tecnico risiede nello stato fisico del giocatore azzurro. Ma tra una forma non perfetta, una serie di infortuni e una mancanza di occasioni per poter far vedere il proprio talento e le proprie caratteristiche,

Anche perché il classe 1997 ha di recente rivisto il campo dopo quasi tre mesi di assenza, nella partita di Coppa di Lega contro il Southampton, ma l'ex attaccante della Juventus resta un grande oggetto misterioso in casa Liverpool. Dall'inizio della stagione, infatti,E pensare che prima dell'ingresso in campo in Carabao Cup, Chiesa non vedeva il terreno di gioco dalla fine di settembre.

Bisogna partire dal nodo ingaggio, uno stipendio da quasi 7,5 milioni di euro netti a stagione. Un fattore non di poco conto da tenere in considerazione per chiunque voglia puntare il classe ‘97.. Dato che, come riportato da MailSport,, la Serie A sta riflettendo sulla possibilità di riabbracciare l’ex esterno della Juventus. Per Chiesa è stato più volte sottolineato l'interesse dell'Inter, che dovrebbe però prima lavorare in uscita. Anche Roma e Milan sono state accostate a Chiesa, ma l'altissimo ingaggio rappresenta un limite.

.​ Nei prossimi giorni Fali Ramadani, agente di Federico Chiesa, avrà un incontro con la dirigenza del Liverpool per fare il punto della situazione. I Reds hanno aperto alla cessione in prestito del 27enne calciatore italiano e. Tutto dipenderà dalla volontà del Liverpool di coprire parte dello stipendio, ma Chiesa chiede spazio e la Serie A è pronto a donarglielo.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui