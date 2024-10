Napoli, De Laurentiis: "Conte è un condottiero uno, torniamo a sfidare lo strapotere del Nord"

Nelle ore antecedenti al ritorno in campo del suo, sul campo dell'Empoli, il patronha parlato del momento della squadra, in occasione della presentazione di “Eroici” - il documentario sui 100 anni de Il Corriere dello Sport – avvenuto al Teatro Olimpico di Roma. “, siamo in testa al campionato e vogliamo lottare fino alla fine per regalare gioie e soddisfazioni ai nostri fan.Mi piace molto la capacità camaleontica che sa dare alla squadra a seconda dell’avversario e dello svolgimento della partita.Ci può essere un momento di pausa, un incidente di percorso, nessuno ha la bacchetta magica”., che nelle scorse settimane ha lasciato il Napoli per trasferirsi, con la formula del prestito, al Galatasaray. Chiudendo una vicenda scomoda che si è trascinata per tutto il periodo del calciomercato estivo: “”. Nella partita di ieri, vinta per 3-0 contro l'Antalyaspor, l'attaccante nigeriano si è prima visto negare un gol e poi ha chiuso i conti con una spettacolare rovesciata. Sono 3 le reti realizzate da Osimhen in questo inizio di avventura in Turchia che, da contratto, si dovrebbe concludere la prossima estate, nello stesso momento in cui terminerà il contratto di prestito. Col Napoli è invece legato fino all'estate 2026, ma non rientra più nei programmi di Antonio Conte e di Aurelio De Laurentiis.