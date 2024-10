Empoli-Napoli: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Ci si lascia alle spalle la seconda sosta stagionale per le varie nazionali, è il momento di tornare in campo. Il lunch match dell'ottava giornata di Serie A vedrà di fronte Empoli e Napoli, domenica alle 12:30 il fischio d'inizio allo Stadio Castellani di Empoli. I padroni di casa fanno dello stadio di casa una roccaforte, infatti hanno subito zero gol tra le mura amiche, ma allo stesso tempo non ne hanno ancora segnati. Il Napoli, dalla sua, vuole portare a casa i tre punti per restare in vetta e continuare la striscia positiva di risultati.

: Empoli-Napoli: domenica 20 ottobre 2024: 12:30: Dazn: Dazn(3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, De Sciglio; Gyasi, Fazzini, Grassi, Anjorin, Pezzella; Esposito, Colombo. All. D'Aversa.(4-3-3): Caprile; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Spinazzola; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. All. Conte.- Qualche dubbio nelle scelte di casa Empoli. Riguarda soprattutto il centrocampo, perché D'Aversa starebbe pensando di lanciare ancora Anjorin a discapito di Henderson, riconfermando 10/11 visti contro la Lazio. Un cambio previsto è quello di De Sciglio al posto di Viti in difesa. Il Napoli, invece, modificherà qualcosa in più: Conte sarà costretto a rinunciare a Lobotka (Gilmour al suo posto), Meret (ancora infortunato, rientra la prossima) e Olivera (dovrebbe partire dalla panchina vedendo un rilancio per Spinazzola). C'è però il dubbio più grande, sottolineato dallo stesso tecnico in conferenza, ovvero il ballottaggio Kvaratskhelia/Neres lì a sinistra. Potrebbe comunque esserci una staffetta tra i due.

- Empoli-Napoli sarà visibile su DAZN attraverso l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (PlayStation e Xbox) e device come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. DAZN è attivabile anche tramite Amazon Prime Video dalla sezione 'Prime Channels'.- L'applicazione di DAZN è disponibile anche per dispositivi portatili come smartphone e tablet; da browser sarà necessario collegarsi al sito ufficiale e accedervi con le credenziali dell'account.

- La telecronaca sarà affidata a Ricky Buscaglia, mentre come seconda voce ci sarà Marco Parolo.