Napoli, De Laurentiis e i 10 allenatori: chi è durato di più? LA CLASSIFICA

Gianluca Minchiotti

Un Aurelio De Laurentiis scatenato oggi ha parlato in conferenza stampa a Castel Volturno, soffermandosi su molti argomenti. Fra questi, il presidente del Napoli ha parlato anche della scelta e del rapporto con Rudi Garcia, che è stato allenatore degli azzurri fra luglio e novembre, dopo Spalletti e prima di Mazzarri.



LA SCELTA DI RUDI GARCIA - "Ho sentito dire 'Ma chi ha preso? Ha preso un bollito' - spiega De Laurentiis -. Fossi un allenatore vi farei causa. Ho sentito dire fosse bollito lui, anche Mazzarri. Allora adesso ve lo cucino così vi togliete lo sfizio del bollito. Garcia è stato il miglior allenatore della Ligue 1 nel 2011, miglior tecnico francese nel 2013 e 2014. Arriva alla Roma: 10 vittorie consecutive e un secondo posto con 85 punti. Replica il secondo posto e nel 2016 viene esonerato ma per vari pettegolezzi che non voglio tirar fuori. Roma con uno spogliatoio mica facile da gestire. 2017/18, finale di Europa League contro l'Atletico Madrid alla guida del Marsiglia. 2019/20, semifinale di Champions eliminando Manchester City e Juve con il Lione".



L'ESONERO - E poi: "Quando a Capodimonte lui disse di non aver visto le partite del Napoli lo presi come un gioco. Ma poi dimostrò di voler andare per un suo percorso. Spalletti quando gli abbiamo portato i nuovi giocatori come Kim li ha adoperati subito. Perché lui non ha fatto lo stesso con i vari Natan e Lindstrom? Se lo avessi mandato subito a casa cosa avreste detto? Rivoluzione. Se avessi portato subito Mazzarri come doctor tuttofare avreste pensato 'De Laurentiis è impazzito, decide ancora una volta tutto lui'. Ho dato opportunità a Garcia, parlandoci. Quando ha ascoltato, delle volte come a Lecce, abbiamo vinto 4-0. Non sono stato bravo io, mi ci sono dedicato. Quando mi allontanavo faceva cose discutibili e perdevamo. L'ho mandato via perché l'ultima volta sono sceso negli spogliatoi dicendogli che secondo me sbagliava a giocare in quel modo. Mi rispose 'Mi lasci fare' con antipatia. E uno del genere o lo mandi a quel paese o ti stai zitto. Durante l'intervallo con l'Empoli gli ho detto 'Che cazzo stai combinando? Vuoi farti mandare via?'".



SCORRI PER VEDERE: TUTTI GLI ALLENATORI DI DE LAURENTIIS E QUANTO SONO DURATI SULLA PANCHINA DEL NAPOLI