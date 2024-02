De Laurentiis: 'Superlega idea sbagliata. Studiamo una competizione europea con Florentino Perez'

Torna d'attualità il tema Superlega, o quantomeno un nuovo campionato europeo. Ne ha parlato il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Queste le sue dichiarazioni in merito, dal Konami Training Center di Castel Volturno:



"A Florentino Perez, quando l’ho incontrato ad Alicante, ho detto che ha avuto il merito di aver creato l’elemento scatenante: la Superlega, che ho sempre detto fosse una cosa sbagliata. Non si può andare avanti con un prodotto che serve soltanto a fare stare sempre gli stessi uomini in giacca e cravatta. Con Florentino Perez si sta studiando una competizione che parta da 5 miliardi di euro d’introiti e può arrivare anche a 100". Poi continua: "Non mi sono mai pronunciato a favore della Superlega. Mi sono battuto per la democraticità e la libertà del mercato. Se voi aveste visto su Netflix le quattro puntate sui furti che hanno fatto vi incazzereste. Se ragionaste che tutto ciò che dice la Federcalcio, perché prende 250 mila euro dalla UEFA e fa il vice presidente di Ceferin. Ceferin che chiede il terzo mandato e Boban che se ne va la dice lunga. Ci lamentiamo che i vari campionati non vanno come dovrebbero. Secondo voi è giusto che si interrompa il campionato a marzo quando ci sono ancora Champions, Europa League, Conference League, Coppa Italia e campionato? Mi blocchi per 8 giorni tutto e mi porti per due amichevoli a Miami e New York, con tutti i problemi di jet-lag per giocare con Ecuador e Venezuela? Non si potevano fare a Coverciano? Con Florentino parliamo da tanto tempo e gli ho spiegato che l'idea della Superlega è sbagliata. Deve pensare a un campionato parallelo a quelli nazionali. Il campionato nazionale è prioritario a tutto, anche alla nazionale. Perché riflette, rispecchia il tifo, che è alla base di tutto. Poi vogliamo fare un campionato europeo perché Champions, Europa e Conference si sono invecchiate? Va bene. Vogliamo fare un campionato europeo in cui tutti giocano contro tutti come se fosse un campionato nazionale con partite secche, senza andata e ritorno. Hai 27 nazioni, basta che stabilisci che nelle cinque principali le prime cinque di ogni anno partecipano a questo campionato e nelle altre 22 solo la prima partecipa".