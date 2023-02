Questo Napoli non può far altro che sognare in grande. In campionato il distacco tra sé e le inseguitrici è veramente importante, 15 i punti di vantaggio sull'Inter seconda. La squadra di Luciano Spalletti ha dimostrato di potersi imporre anche in Champions League e, dopo un girone da assoluta protagonista, ecco la vittoria anche a Francoforte contro l'Eintracht che consente di mettere già un piede ai quarti di finale.



De Laurentiis crede alla vittoria della Champions e lo ha fatto sapere alla squadra. Infatti il presidente del Napoli ha promesso un premio extra se dovesse arrivare l'incredibile successo nella massima competizione europea. Lo racconta oggi Tuttosport.