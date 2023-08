Da Castel di Sangro arrivano le parole che tutti i tifosi del Napoli aspettavano. Riguardano la permanenza di Victor Osimhen e le ha pronunciate il presidente Aurelio De Laurentiis ai microfoni di Sky Sport. Ecco la sua dichiarazione.



CERTEZZA - "Osimhen resta, ha altri due anni di contratto, dove dovrebbe andare? Esistono dei contratti, e sono sempre da rispettare da entrambe le parti perché sono dei rapporti bilaterali. Finché la bilateralità c’è sì va sempre d’accordo e con Osimhen la bilateralità c’è dal primo momento. State sereni e tranquilli”. Queste le parole di Aurelio De Laurentiis sull'attaccante nigeriano.



MERCATO - Il capocannoniere dello scorso campionato è stato un protagonista di questo mercato. Per lui sono arrivate proposte dall'Arabia Saudita, dall'Al-Hilal in particolare che lo aveva tentato con un ingaggio da 40 milioni all'anno. Nelle ultime settimane il suo agente, Roberto Calenda, è stato più volte in ritiro, prima a Dimaro poi a Castel Di Sangro per trattare il rinnovo del contratto. Secondo Il Mattino Osimhen chiede 12 milioni di euro netti e la gestione dei diritti d'immagine, De Laurentiis gliene vuole concedere 10 tra tetto fisso, bonus e diritti di immagine. E c'è il nodo della clausola rescissoria: potrebbe essere inserita una per l’Europa e una per il resto del mondo.