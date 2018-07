Nuove dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli, direttamente dal ritiro di DImaro, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Tanti i temi toccati dal patron: da Rodrigo ad Hamsik, da Grassi a Ciciretti.



SU RODRIGO - "E' un bel profilo ma dobbiamo dare ad Ancelotti tutto il tempo per verificare il reparto offensivo al completo. Non tutti i nostri attaccanti sono arrivati qui a Dimaro, quindi, come ho già detto, bisogna aspettare fino al 7-8 agosto in modo da poter avere un quadro completo e capire chi potrà partire e chi potrà restare".



SU HAMSIK - "In passato sono arrivate offerte dal Milan, quando l'allenatore era Allegri, e dalla Juve, sempre con Allegri in panchina, lui è innamorato di Hamsik. Io comunque non ho mai creduto ad un suo trasferimento in Cina, io lì ho delle unità lavorative e so come la pensano i cinesi: si dicono tante cose, ma prima che tutto accada passa tanto tempo".



SULL'ESTERNO DIFENSIVO - "Arriverà, è vero, ma non è detto che sarà Arias. Stiamo trattando sei profili diversi, tutti già accettati dall'allenatore, quindi vedremo chi la spunterà. Non saranno Toljan, Lainer e Sabaly? Vero".



SUL MERCATO - Grassi alla Spal? Falso, la Spal ha offerto troppo poco. Vedremo se il Parma avrà le capacità economiche per prendere un profilo come Grassi, sul quale c'è anche il Cagliari oltre a due club stranieri, di cui non posso rivelare i nomi. Posso dire però che stiamo trattando sulla base di 15 milioni più 3 di bonus. Ciciretti al Genoa? No, falso. Luperto piace all'Empoli? Vero, è una possibilità"