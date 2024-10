Napoli, decisione a sorpresa di Simeone sul Torino: come cambia l’attacco nel mercato di gennaio

Getty e Calciomercato.com

Il lungo infortunio dipriva Vanoli del giocatore più importante della rosa e costringerà ila correre ai ripari nel mercato di gennaio. La scelta di Vagnati risponde al nome del, profilo che piace tanto all’allenatore dei granata. Un primo contatto informale con ilè già andato in scena nei giorni scorsi con una prima richiesta da circa. Le due società sono favorevoli all’apertura di una vera e propria trattativa ma sta sorgendo un ostacolo a sorpresa che potrebbe far saltare tutto.

Una scelta importante e certamente non scontata considerando che il Cholito ha davanti nelle gerarchie un certo. Giovanni è molto legato alla piazza e alla città, stima tantissimo Conte ed è convinto che possa aiutarlo a completarsi da tutti i punti di vista: tecnico, tattico e fisico. Fin qui l’argentino ha totalizzato 233 minuti in campionato con 6 presenze e 1 gol in A e 2 presenza con 1 assist in coppa Italia.

Per il Napoli la decisione di Simeone sposta poco in termini di strategia sul mercato perchéUn grande colpo in attacco verrà provato solo nella prossima estate (