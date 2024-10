Meret, slitta il rientro dopo l’infortunio! E il rinnovo con il Napoli non si sblocca

In un avvio di stagione fatto di tante buone notizie, in casa Napoli c'è anche qualcosa che è andato storto. Come, che lo scorso 21 settembre si fermava nel primo tempo del match contro laa Torino. Gli accertamenti hanno evidenziato una. Al suo posto, contro Palermo (Coppa Italia), Monza e Como è andato in campo Caprile, che ha subíto una sola rete nell'ultimo match casalingo.- Nonostante non ci siano stati problemi con un ottimo secondo come Caprile, si aspetta chiaramente il rientro del numero uno azzurro. Che però non sembra troppo imminente. In questa sosta chiaramente è rimasto a Castel Volturno, non potendo unirsi ai compagni in Nazionale. Tanto lavoro di riabilitazione, restando tra gli indisponibili.Mettendo nel mirino l'impegno successivo, quello di sabato 26 ottobre contro il Lecce davanti i propri tifosi al Maradona.

- Mentre rischia di slittare il ritorno in campo, c'è una situazione al di fuori del rettangolo verde che non si sblocca. Riguardaè avvenuto anche qualche incontro tra il suo agente Federico Pastorello e la società. Manca però l'accordo, che si cercherà di trovare nelle prossime settimane. Al momento tutto fermo, conResta il fatto che oggi la priorità è ancora quella del rinnovo.