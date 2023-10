Ildomani scenderà in campo per affrontare il Real Madrid in occasione della seconda giornata di Champions League. Il capitano degli azzurri,, ha parlato così in conferenza stampa della gara:- "È sempre bello giocare questo tipo di partite, dovremo giocare e non subire. Affrontiamo dei campioni ma siamo pronti, giochiamo in casa con il nostro pubblico, lo stadio sarà pieno e faremo il massimo per metterli in difficoltà. Davanti avremo una grande squadra ma siamo pronti, anche loro pensano che siamo una grande squadra perché lo abbiamo dimostrato con i giocatori che abbiamo".- "È sicuramente un grande campione che nonostante la giovane età ha determinato fin da subito da quando è arrivato a Madrid. Dovremo stare attenti a tutta la squadra, sapendo che quando avremo la palla dovremo imporre il nostro gioco".- "Con Osimhen non è cambiato nulla, neanche il suo atteggiamento, la voglia di dare il massimo per la maglia e i tifosi. Si è vista anche in partita la disponibilità. Per noi è il solito Osimhen e sappiamo darà il massimo".- "Siamo contenti di non aver subito gol nelle ultime due. Ostigard e Natan stanno facendo molto bene. I giocatori quando giocano con continuità prendono più fiducia e sta accadendo per loro due, siamo contenti per ciò che stanno dando alla squadra".- "Di partite ne sbaglio anche io. Cerco di avere cura del corpo, dell'allenamento per essere sempre al top. Ma anche io sbaglio".- "A me dà fastidio che quando la squadra non fa bene una partita non è più quella dell'anno scorso, invece quando fa bene si dice che è tornato quello dell'anno scorso. Bisogna guardare avanti. Ad inizio stagione abbiamo avuto frangenti di partite in cui non siamo stati del nostro livello ma l'annata è lunga e siamo focalizzati sul percorso".- "Vincere in trasferta non è mai facile, affrontiamo la partita di domani con la giusta serenità. Dovremo essere sfacciati perché quando sfidi il Real devi accettare il duello".- "Osimhen? Non gestisco io i suoi social".- "Dobbiamo andare per step, il primo obiettivo è superare un girone difficile come questo. In Champions non ci sono partite scontate o facili e spesso si risolvono con i dettagli. Il primo obiettivo è arrivare agli ottavi, poi vedremo".- "Non gioco solo per rincorrere Vinicius, un avversario. Farò la mia partita come sempre. Sappiamo di avere dei grandi campioni contro, ma saremo coraggiosi e propositivi".