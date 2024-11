Napoli, difensore cercasi: da Kiwior a Bijol e non solo, Conte chiede rinforzi

Getty Images

Nessuno avrebbe potuto immaginare che dopo dodici giornate gli azzurri potessero ritrovarsi primi in campionato, al netto del decimo posto dell'ultima stagione. Eppure va così, l'effetto Conte si è visto. Ha funzionato il progetto messo in piedi da De Laurentiis la scorsa estate, per risalire la china e tornare ad essere competitivi. C'è stato bisogno di investimenti importanti, per un totale diE potrebbe non essere finita qui, perché per mantenere un certo livello serve andare a puntellare ancora la rosa.

- Davanti a tutto vanno messe le necessità. E oggi in primise toglierli dal campo non è attualmente possibile. Un'alternativa però è necessaria, perché in quella zona di campo la coperta è corta. Il vice di Buongiorno in particolar modo, sul centrosinistra, dato che Juan Jesus non è nel suo periodo d'oro della carriera. Per lui l'esordio a Verona, la prima giornata di campionato, è stato un vero e proprio disastro. Dunque, il Napoli ha bisogno di andare a trovare un rinforzo più pronto del brasiliano ex Roma e Inter.

- Il ds Manna è già al lavoro e si sta guardando attorno da un po' di tempo. Qualche nome c'è sul taccuino, senza aver affondato ancora il colpo. Ricordando che comunque il mercato aprirà tra un mese e mezzo. A gennaio si punterà qualcuno che possa arrivare in prestito, difficile l'ipotesi titolo definitivo.centrale classe '97 del Borussia Monchengladbach. Il giapponese ha ancora un anno e mezzo di contratto e il prezzo del cartellino non arriverà alle stelle, però il club tedesco difficilmente lo lascerà partire, dato che è uno dei punti di riferimento. Altri difensori sono nel mirino, come(mancino),dell'Udinese o addirittura, seguito un anno fa ma poi approdato al Tottenham, dove non è riuscito a trovare la continuità sperata. Fatto sta che un uomo in più lì dietro servirà, perché dovesse capitare a Buongiorno o anche a Rrahmani di saltare anche una mezz'ora chi attende in panchina non garantisce l'affidabilità necessaria.

- Senza le coppe europee non c'è bisogno di dar vita a rotazioni continue. Solo il campionato a cui pensare, più la Coppa Italia. È un Napoli con grossa abbondanza in attacco, casomai. Ma sono discorsi per i quali non c'è fretta di agire.L'alternativa a Olivera è Spinazzola, che oggi non è riuscito a dare ancora nessuna garanzia eA destra Mazzocchi ha più continuità, quando viene chiamato in causa sa calarsi nella battaglia e sostituirlo non è una priorità. Dunque, per migliorare questo Napoli occorrerà un difensore centrale, oggi necessità vera per non restare scoperti in casi di emergenza.