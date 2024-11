Osimhen è di nuovo sul mercato: cosa succede tra gennaio e giugno, cosa cambia per Napoli, Juventus e Milan

ha avuto tempo per carburare, dopo un'estate complicata nella quale è stato messo a guardare unche iniziava a crescere sotto lo sguardo attento e meticoloso die che non contemplava la sua presenza in un meccanismo che non ha avuto bisogno di un eccessivo collaudo per candidarsi ad alternativa credibile per lo Scudetto. Osimhen aveva altro per la testa:, spinosa, che ha fatto perdere tanto tempo, ma anche energie e soldi con un calciatore dal valore di mercato superiore ai 100 milioni di euro. E un ingaggio di 12 netti a stagione.e, col mercato nuovamente alle porte, gli interrogativi si sprecano.che, unita ad una nuova serenità lontano da Napoli, stanno restituendo al calcio europeo uno dei migliori centravanti ammirati negli ultimi anni. La doppia doppietta contro Tottenham e Samsunspor negli ultimi due appuntamenti prima della sosta per le nazionali – per non parlare delle prodezze contro Antalyaspor, in rovesciata, e Besiktas – sono ovviamente il miglior biglietto da visita perl'importo della nuova clausola dopo il prolungamento col club azzurro fino al 2027. Una cifra chiaramente non alla portata del Galatasaray, che come tutte le big del calcio turco sfrutta una tassazione favorevole per offrire lauti ingaggi ma che non può lontanamente competere con le principali squadre del Vecchio Continente per pagare i cartellini.in quel caso, avrebbe avuto ragione De Laurentiis che, impossibilitato a trasferirlo a Parigi – dove Luis Enrique non ha mai spinto per l'acquisto di un nove e dove si è preferito investire su altri ruoli – o in Arabia Saudita, ha trovato l'escamotage per non far crollare il valore di mercato di un giocatore così importante.– Arsenal, Chelsea o Manchester United, per fare degli esempi –staccando un assegno importante?Difficile a dirsi quando a convergere dovrebbero essere le volontà di più parti in causa. Non semplice per nessuno mettere sull'unghia, a gennaio, la famosa somma compresa tra i 70 e gli 80 milioni richiesti dae soprattuttoe, complice il grave infortunio che ha terminato anzitempo la stagione di Mauro Icardi, è il riferimento unico dell'attacco del Galatasaray. Per quanto il richiamo del calcio inglese e l'idea di fare ritorno in un campionato più competitivo siano prospettive allettanti, cambiare di nuovo maglia a quattro mesi di distanza dal suo arrivo ad Istanbul non sarebbe garanzia di successo certo. E' una questione di soldi, tanti soldi, ma non solo.E in Italia eScartando a priori l'ipotesi di un ritorno al Napoli, anche alla luce delle considerazioni lecite sul momento di forma non ottimale palesato da Romelu Lukaku,A domanda su un tentativo rossonero per averlo in prestito sul finire del mercato, Zlatan Ibrahimovic ha abbozzato un sorriso e niente più. Ancora più difficile da immaginare è che una società da tempo molto morigerata a livello economico pensi di tornare con forza l'anno prossimo con una cifra fuori parametri per acquistare un attaccante di questo livello.pur ragionando sull'idea di una cessione di Vlahovic,(la cifra che Vlahovic arriverà a guadagnare con l'ultimo accordo e che è oggetto di negoziazione in queste setimane).