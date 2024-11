Napoli, Kvaratskhelia può partire a gennaio? La strategia del club

Quando hanno chiesto a De Laurentiis di una possibile cessione di Kvaratskhelia, il presidente del Napoli ha fatto spallucce: "Se andrà via ce ne faremo una ragione". Opzione concreta quindi, soprattutto considerando la sua situazione contrattuale:. La priorità del club e del giocatore è quella di andare avanti insieme senza arrivare allo scontro, ma se non si troverà l'accordo verrà valutata anche una separazione.

- Pensare a un addio di Kvara già a gennaio è complicato, difficilmente il Napoli si priverà di uno dei giocatori-chiave a metà stagione.. I francesi l'estate scorsa avevano fatto un'offerta rispedita indietro, ma non hanno mollato e stanno continuando a monitorare eventuali sviluppi sul futuro del giocatore. De Laurentiis non ha chiuso all'addio ma la richiesta non scende sotto i 100 milioni: il contratto è ancora lungo e tra gol, assist e prestazioni il georgiano sta facendo bene in azzurro. Occhio anche alla pista inglese, da quelle parti un investimento del genere potrebbero farlo senza particolari problemi.

- Oggi però il focus di Kvaratskhelia è sul Napoli, Antonio Conte non ne può fare a meno e in estate l'aveva indicato come uno dei giocatori intoccabili (insieme a lui anche Anguissa e Lobotka).(girato all'ultimo in prestito secco al Galatasaray). Kvara-Napoli è una situazione da tenere monitorata, da una parte si lavora per il rinnovo ma dall'altra c'è l'ipotesi cessione. A fine stagione.