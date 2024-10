Napoli, distanza con Kvara per il rinnovo: le cifre, il PSG e De Laurentiis ora pensa alla cessione

C’è un discorso sul futuro da dover affrontare e la società lo sta facendo con il suo agente, Mamuka Jugeli, da un po’ di tempo. Il contratto di Kvara scadrà a giugno 2027, quindi c’è ancora margine per poterci lavorare su. Intanto dal lato del calciatore è evidente la necessità di modificare le cifre, perchéBen al di sotto del valore dimostrato e da quanto offerto dal PSG giusto un paio di mesi fa, che metteva sul piatto ben 11 milioni di euro netti l’anno.

– La priorità è quella di continuare insieme, non c’è la necessità di andare allo scontro perché Kvaratskhelia non ha chiesto la cessione. La questione riguarda la distanza che c’è oggi tra domanda e offerta, perché dalla suaÈ previsto unper affrontare nuovamente il discorso e cercare una soluzione. Con il Napoli che spera di trovare un’intesa a

– Non si dovesse trovare un punto di incontro si inizierebbe a pensare al da farsi per il futuro. La cessione un'ipotesi da non escludere per De Laurentiis, anzi il presidente è stato molto chiaro: "Ci sono stati casi precedenti,È importante rispettare il volere dei giocatori, ma anche quello della società". Non si vogliono commettere gli errori del passato, perchéNell’imminente, però, non c’è nulla in programma, perché non è prevista nessuna cessione già a gennaio.

- C'èrispedita al mittente da parte del Napoli. Perché Conte aveva messo un veto sulla cessione del georgiano. Il tecnico azzurro aveva bisogno, nel suo primo anno, di ripartire da alcune certezze. Cambierà qualcosa la prossima estate eAnzi, se non sarà rinnovo, con l'offerta giusta saluterebbe.il contratto è ancora lungo e il giocatore ad oggi sta facendo bene in azzurro tra gol, assist e prestazioni. Come detto, però, in caso di mancato nuovo contratto si penserebbe concretamente all'addio.(dalla Premier un investimento del genere lo andrebbero a fare senza pensarci troppo). Oggi il focus è sulla stagione attuale, con la dirigenza del Napoli e l'agente Jugeli che lavorano dietro le quinte.