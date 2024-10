Repubblica - Napoli, Kvaratskhelia verso il divorzio. De Laurentiis apre: "Ce ne faremo una ragione"

Ilviaggia spedito in testa al campionato con la vittoria per 1-0 di rigore contro l'Empoli (non senza polemiche) che ha rilanciato la corsa di Antonio Conte verso l'obiettivo Scudetto (parola che l'allenatore salentino continua a non voler sentire). A rompere l'equilibrio dello spogliatoio c'è però un caso che rimane apertissimo e riguarda colui che ieri ha siglato il rigore vittoria:In campo il georgiano brilla a fasi alterne, ma il problema resta sempre e comunque legato all'esterno del rettangolo verde e quel rinnovo di contratto che non si è mai concretizzato.risultando il terzultimo meno pagato dell'intera rosa. Da tempo si aspetta il riconoscimento di chi è così importante in campo, ma De Laurentiis continua a glissare e, anzi, apre addirittura all'addio.

Presto fra le parti ci sarà un incontro per provare a chiudere, ma le sensazioni sono negative al punto che il patron azzurro, come riportato da Repubblica, ha ribadito la possibilità che il divorzio con il georgiano si possa consumare in tempi rapidi: "Ce ne faremo una ragione, nel caso: già altri sono andati via"L'allenatore che in estate si spese con la proprietà per non far vendere Kvaratskhelia oggi ha iniziato a metterlo in discussione. La priorità resta lo spogliatoio: "... Oggi Neres mi mette in difficoltà, non lo nego. Vedendo alcune situazioni oggi il dilemma è con Kvaratskhelia, per una questione di caratteristiche, di qualità offensive, predisposizione al sacrificio da fare anche senza palla".