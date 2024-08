Napoli, è fatta anche per Gilmour: decisiva la volontà del giocatore, c'è la firma

Redazione CM

57 minuti fa

1

Il Brighton libera Billy Gilmour: nonostante l'infortunio di O'Riley e nonostante le ultime buone prestazioni con i Seagulls, lo scozzese ha sempre voluto vestire solo la maglia del Napoli.



Gli azzurri hanno leggermente alzato l'offerta da 13 milioni, ottenendo tutti i via libera necessari all'arrivo del centrocampista. Gilmour, a differenza del connazionale McTominay, ha qualità da regista e d'impostazione spiccate.



Accordo intorno alle ore 21, ufficialità attesa in serata per l'altro titolare del centrocampo della Nazionale scozzese. Un'ora dopo, ecco la firma sul contratto.