In casa Napoli non si respira un'aria serena. I risultati non sono dei migliori, così come i rapporti all'interno della società. Le posizioni di Gattuso e Giuntoli non sono solidissime a causa del rendimento della squadra e degli acquisti non azzeccatissimi da parte del ds azzurro.



Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport non c'è più coordinamento tra De Laurentiis e Giuntoli, con il presidente del Napoli che non ha gradito la gestione dell'area tecnica e alcuni acquisti fatti dal direttore sportivo. Ci sono anche alcuni giocatori che contestano l'allenatore per i suoi metodi e per il fatto che vengono schierati fuori ruolo.