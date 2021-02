Il Napoli si prepara per affrontare la sfida di domani a Bergamo contro l'Atalanta per conquistare la finale di Coppa Italia. Gattuso dovrà fare a meno di giocatori importanti, soprattutto nel reparto arretrato. Così ecco che scatta la prima chiamata per il giovane Davide Costanzo, difensore classe 2002, e per Karim Zedadka, esterno sinistro classe 2000 rientrato dal prestito alla Cavese e che sostituirà Ghoulam. I convocati:



Meret, Ospina, Contini, Di Lorenzo, Hysaj, Maksimovic, Rrahmani, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko, Lozano, Osimhen, Petagna, Politano, Insigne, Cioffi, Costanzo (maglia 38), Zedadka (maglia 3).