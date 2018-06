Andey Lunin, portiere dello Zorya, seguito da Inter, Juve e Napoli, è a un passo dal Real Madrid. Ieri si parlava di affare fatto, oggi il padre-agente del calciatore, Aleksey, parla a calcionapoli24: "Quanto c’è di vero che domani Lunin firma con il Real Madrid? La proposta di Real Madrid è reale, ma oggi non firmeremo nulla, stiamo ancora valutando questa proposta: ma c’è l’interesse verso Andrey da parte di tantissimi altri club europei di quale fa parte anche il Napoli. Siamo contenti, significa che lui ha dimostrato di essere un giovane giocatore di valore. Per oggi non abbiamo firmato e non abbiamo una decisione concreta. Ma la cosa più importante non è la cifra o il nome del club importante dove potrebbe andare Andrey, per noi il fattore determinante resta la possibile crescita professionale vedendo anche la sua giovane età, importante che non stia in panchina. C’è anche una minima possibilità che resta allo Zorya. Lunedi ha iniziato gli allenamenti con la sua squadra e si sta dando da fare. Al più presto prenderemo la decisione più giusta per il suo futuro"