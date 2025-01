Quanto guadagna Pablo Marì alla Fiorentina

Calciomercato.com

Quando alla Fiorentina hanno deciso di andare su un nuovo difensore lo sguardo di Palladino si è illuminato.. Ci aveva lavorato a Monza, era in scadenza di contratto e voleva andare via. Così la dirigenza ha affondato il colpo accontentando l’allenatore che riabbraccia il difensore spagnolo dopo l’avventura insieme in biancorosso. Marì è arrivato a Firenze per prendere il posto di Martinez Quarta - ceduto al River Plate - e candidarsi subito a un posto da titolare.

- Il classe ‘93 è arrivato a Firenze a titolo definitivo per un piccolo indennizzo, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026 con opzione in favore della società per la stagione successiva.. L’acquisto di Marì conferma anche la piena fiducia nei confronti dell’allenatore, che ha voluto fortemente il difensore spagnolo ed è stato accontentato.- È bastata qualche telefonata tra Pradè e Galliani per trovare la quadra per il trasferimento,, ma il tentativo di De Laurentiis è fallito perché la Fiorentina era già molto avanti e il giocatore aveva dato la parola a Palladino.