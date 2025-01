Perché la Fiorentina ha preso Pablo Marì

Calciomercato.com

Palladino l’aveva detto chiaramente a Pradè: “Proviamo a prendere”. Difensore esperto, contratto in scadenza con il Monza e la voglia di cambiare aria. Non un obiettivo impossibile per un dirigente esperto come quello della Fiorentina, che infatti affonda il colpo e accontenta l’allenatore prendendo il difensore col quale aveva già lavorato a Monza.- Come detto Pablo Marì è stata. Lo spagnolo si candida subito per un posto da titolare, nella prima parte di stagione l’allenatore non ha quasi mai rinunciato alla coppia Comuzzo-Ranieri ma ora sono in tre per due maglie (l’alternativa è la difesa a tre, ma per ora l’idea è di andare avanti con il 4-2-3-1).

- A oggi la Fiorentina ha sei difensori centrali di ruolo:. Quest’ultimo può giocare anche a destra e, con la cessione di Kayode al Brentford (prestito con diritto di riscatto a 17 milioni), è stato individuato come alternativa a Dodò sulla fascia. Pongracic ha vissuto una prima parte di stagione complicata tra problemi fisici e incomprensioni tattiche, Valentini è l’altro volto nuovo della difesa: bloccato già in estate, è arrivato a gennaio dal Boca Juniors con l’etichetta di “nuovo Samuel”. Ma avrà bisogno di tempo.