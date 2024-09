Napoli, esordio da sogno per Lukaku: meglio di Higuain, fa dimenticare Osimhen nell'abbraccio del Maradona

Getty Images

. Prima la presentazione con ingresso in campo davanti ai suoi nuovi tifosi e poi il nome chiamato a gran voce dall'intero Maradona durante la lettura delle formazioni. La bolgia vera e propria è arrivata negli ultimi minuti, quando all'ora di gioco ha iniziato a mettere piede in campo andando subito vicino al gol. Tutto rimandato, forse nel modo più bello, perchéTrascinante in termini fisici e di atteggiamento, fino al 2-1 di Anguissa e

- Il suo peso specifico si è fatto sentire immediatamente. Conte lo attendeva da tanto tempo e ora finalmente può contare su di lui. Un inseguimento lungo un'estate:, così come il neotecnico azzurro. Tutto legato alla cessione di Osimhen, che però non è mai arrivata. Un'operazione che alla fine è diventata storia a sé, perché Conte aveva bisogno del centravanti belga e la società alla fine lo ha accontentato. C'è voluto un altro po' di tempo per trovare l'intesa, ma alla fine. Nonostante qualche piccolissimo intoppo sui diritti d'immagine, la situazione si è risolta anche per quanto riguarda l'accordo con il calciatore che guadagnerà 6,5 milioni di euro a stagione fino al 2027. Prima le visite mediche a Villa Stuart, poi l'arrivo a Napoli: il Lukaku day è stato molto intenso e i tifosi napoletani non erano più nei panni per potersi godere il nuovo attaccante.

- È stata una prima da ricordare per Lukaku, per tutti.. Il Napoli di centravanti decisivi ne ha avuti nel corso di questi anni, da Cavani a Higuain, passando per l'eroe dello scudetto Osimhen, fino a Milik prima dell'infortunio. Incrocio molto curioso è con il suo predecessore, perchégiocando una trentina di minuti anche lui.L'ultimo centravanti a riuscire a insaccare alla sua prima presenza ufficiale con il Napoli è stato Edinsonnel 2010, che però partì dal primo minuto. L'avvio si può dire che è stato fantastico, migliore non poteva essere, per prova singola e risultato di squadra. Facendo già superare Osimhen e la sua separazione in casa, essendo oggi fuori dai giochi dopo tutto ciò che è accaduto tra mercato e rimpianti. Ora si va avanti,