Napoli, fatta per Brescianini: costo, chi gli fa posto e quanto incassa il Milan

Getty Images

Si avvicina ildi mercato del: Antonioè pronto ad abbracciare Marco. Il centrocampista arriva sotto al Vesuvio dal, squadra che non l'ha convocato per l'impegno di Coppa Italia contro il. Dopo un lungo inseguimento e l'inserimento di diversi altri club comee soprattutto, il Napoli è riuscito a far suo l'ex prodotto delle giovanili del. Fissate anche le visite mediche, previste per la mattinata di martedì a Villa Stuart. Il centrocampista punta ad essere a disposizione del suo nuovo club già per il debutto in campionato contro l'Hellas Verona.

Classe 2000, porterà fondi anche nelle casse delche si è riservato ildella vendita del giocatore. Dopo un'ottima stagione, in cui tra gol e prestazioni di livello è andato anche in odore di azzurro, Brescianini quindi si è meritato un nuovo campionato di Serie A. Gli farà postosempre più vicino al Brentford, come riporta Sky Sport.Consale a 4 il numero degli acquisti dopo. Un mercato che potrebbe portare a Napoli anche, altro centrocampista richiesto da Conte. L'allenatore è stato chiaro, così come lo è stato il ds Manna, nel pre e nel post della gara di Coppa Italia contro il Modena. C'è ancora tanto da fare, tanti tasselli da riempire: lavori in corso ma l'affaredopo tante settimane di attesa è chiuso. Avanti il prossimo.