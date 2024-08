Getty Images

Napoli, fatta per l'addio di Cajuste

56 minuti fa

1

Il Napoli muove il suo mercato e, aspettando l'arrivo in città di David Neres, nuovo rinforzo per Antonio Conte, fa anche spazio in mezzo al campo con una nuova cessione chiusa proprio in queste ore. Da tempo il ds Giovanni Manna stava lavorando all'uscita di Jens Cajuste e l'accordo è stato trovato per un trasferimento in Inghilterra all'Ipswich Town.



Il centrocampista svedese classe 1999 arrivato a Napoli soltanto la scorsa estate senza però mai riuscire ad incidere complice una stagione più che travagliate dell'intero club napoletano, si trasferirà in Premier League con la formula del prestito oneroso da 1,5 milioni di euro e con un diritto di riscatto che è stato fissato a 13,5 milioni di euro.