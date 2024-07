Getty Images

Napoli, fatta per Spinazzola: accordo sul contratto dopo lo svincolo dalla Roma

Redazione CM

44 minuti fa



Il Napoli ha trovato l'accordo per Leonardo Spinazzola. Il giocatore, che ha lasciato la Roma dopo la scadenza del contratto, era in cerca di una nuova squadra e ha trovato l'interesse di Antonio Conte, nuovo tecnico azzurro, che fa grande utilizzo degli esterni a tutta fascia.



Tutto fatto per un contratto di due anni per il grande protagonista di Euro 2020 con l'Italia, fino all'infortunio ai quarti di finale contro il Belgio. Napoli, riporta Sky, sarà l'occasione del rilancio, dopo un paio di stagioni da comprimario in giallorosso.