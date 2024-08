Folorunsho in uscita dal Napoli: dal rinnovo all'addio, come cambia il mercato

Getty Images

Non sono bastate le due settimane di ritiro sotto la guida Conte, il centrocampista ex Verona non è riuscito a convincere e la sua strada si dividerà presto da quella del club azzurro. Eppure sembrava potesse essere una risorsa. Era anche partito con il piede giusto essendo reduce da una stagione super e dopo la convocazione di Spalletti per gli Europei. Conte aveva deciso di puntarci, così come il Napoli. InfattiUn passo indietro è stato fatto, anzi una sterzata netta che porta adesso quasi al momento dei saluti.

- Folorunsho in questi giorni è stato veramente ad un passo dal salutare Napoli, conUna trattativa praticamente alle fasi finali, poi sia una richiesta di De Laurentiis di una percentuale sulla futura rivendita che l'infortunio di Scamacca hanno fatto saltare la trattativa.come foto con la maglia del club e la descrizione nella bio. Un dettaglio che fa la differenza.- Nonostante le premesse,Il tecnico pugliese può fare a meno di Folorunsho che ora finisce sul mercato. Ora diventa un'opportunità di mercato per le altre che hanno bisogno di rinforzare il centrocampo.si sono interessate al calciatore e hanno chiesto informazioni: i biancocelesti dalla loro hanno, che lo ha allenato lo scorso anno a Verona e gli piacerebbe lavorarci nuovamente insieme. Inoltre, Folorunsho è proprio un prodotto del settore giovanile della Lazio, ma non rientrerebbe nella lista di coloro che sono cresciuti nel club. Dunque, servirebbe prima una cessione, per questioni di lista.Dopo aver preso Retegui per l'attacco, Gasperini potrebbe aver bisogno di qualcuno in mezzo al campo, considerando anche l'instabilità della situazione legata a Koopmeiners. Intanto Folorunsho ha terminato il ritiro di Castel di Sangro, così come tutto il Napoli.