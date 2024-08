Napoli, valutazioni su Meret: rispunta Kepa, ma occhio a Szczesny e non solo

Getty Images

nel dettaglio qualche chilometro più in là in questo momento, a Castel di Sangro. Il mercato è fatto di acquisti già annunciati e altri che si andranno a concretizzare, ma anche di valutazioni che in questo momento sta facendo Antonio Conte, dando uno sguardo alla rosa a sua disposizione., che al netto di qualche incertezza di troppo e l'errore clamoroso contro il Girona, ha portato il tecnico e la società a fare delle riflessioni sul ruolo del primo portiere.

- Si studia, quindi, la posizione di Meret. Difficile ci sia qualche stravolgimento, ma nel frattempo si pensa a quello che potrebbe eventualmente essere il suo. Non passa inosservato: l'estremo difensore di proprietà del Chelseaquando avrebbe dovuto sostituire proprio Meret che era in direzione Spezia. Alla fine è saltato tutto eOcchio a, in. Oppure, che nell'ultimo anno è diventato di fatto il vice di Carnesecchi all'Atalanta. Alcune ipotesi ce ne sono, resta però il fatto che Meret è un giocatore del Napoli e le riflessioni non porteranno necessariamente alla cessione.