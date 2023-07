Ieri sera in casa Napoli è arrivato l'annuncio a sorpresa: "ha rinnovato fino al 2029" ha annunciato De Laurentiis. I tifosi sorridono, il capitano incredulo perché sapeva dell'accordo ma non si aspettava che venisse comunicato così.: il capitano dello scudetto ha fatto un prolungamento a vita e non vedeva l'ora di legarsi per sempre al Napoli.- Il presidente ha mandato anche una frecciatina a chi invece non è convintissimo di rimanere: "Ora vedremo chi veramente ama il Napoli o chi invece aspira ad altri lidi". Ci sono due giocatori in particolare con il contratto in scadenza tra un anno e il futuro in bilico.. Dall'altra parte il Napoli, che gli ha proposto un rinnovo a ribasso scendendo sotto gli oltre 4,5 milioni di euro che guadagna attualmente.- Il Napoli non lo tratterrà con la forza per non perderlo a zero tra un anno, l. Il presidente aspetta un rilancio dei biancocelesti, Lotito farà un altro tentativo per accontentare Sarri che ha messo Zielinski ai primi posti nella lista dei desideri. E' lui l'indiziato numero uno per sostituire Milinkovic; i due hanno lavorato insieme a Napoli e Piotr sarebbe contento di ritrovare il suo ex allenatore, per questo al momento ha deciso di mettere in stand by le offerte arrivate dall'Arabia Saudita.- Ultimi dettagli da definire, invece, per il prolungamento di: il terzino ha il contratto in scadenza a giugno 2025 ma verrà prolungato presto anche per allontanare l'Al Nassr che nei giorni scorsi aveva fatto un primo sondaggio. In chiusura anche l'arrivo didal Verona che darebbe il via libera al prestito dial Genoa. La prossima settimana potrebbe essere anche quella dell'arrivo diche poi verrà girato in prestito all'Empoli; sotto osservazionerichiesti da qualche club di Serie A.