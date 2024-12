Napoli fuori dalla Coppa Italia, De Laurentiis sta con Conte: "Ha fatto bene a cambiarli tutti, super allenamento con la Lazio"

Ilesce agli ottavi di finale di, ma all'indomani dell'eliminazionesi schiera conper la scelta di operare turnover massiccio: "Ha fatto benissimo a far giocare tutti gli altri undici calciatori".I partenopei hanno perso 3-1 allo Stadio Olimpico di Roma contro la, trascinata dalla tripletta di, ma a far rumore sono state anche le scelte di formazione di Conte: ha rivoluzionato l'undici iniziale cambiando tutti gli interpreti rispetto alla solita formazione titolare. Hanno giocato cosìtra i pali, in difesain mezzo al campo, il trioalle spalle di

Una decisione che Aurelio De Laurentiis non condanna, anzi.- Il presidente del Napoli è intervenuto a margine della presentazione del libro del giornalista Mimmo Carratelli, in collegamento da remoto, e ha sostenuto al 100% la scelta del proprio allenatore: "".- A causa del cambio totale il Napoli ha salutato la Coppa Italia, per la quarta edizione consecutiva agli ottavi di finale. Il risultato, però, non cambia le idee di De Laurentiis: "Sapevamo che cambiando così tanto non sarebbe stato facile, chiaro che se ne avessimo cambiati di meno ci sarebbe stato più equilibrio. Il tecnico doveva dare spazio e lo ha dato.".

- Dopo la sconfitta, Conte aveva spiegato le proprie decisioni a Mediaset: "Siamo usciti da una competizione e questo ci deve portare delusione e arrabbiatura.e c'è dispiacere di uscire dalla competizione ma avevamo questa necessità. Turnover? L'abbiamo fatto contro il Palermo e abbiamo vinto 5-0, quale altra occasione c'è per dare questa possibilità a un gruppo di ragazzi che si allena in maniera importante. Se non gli dai mai l'opportunità è chiaro che il gruppo lo perdi nell'intensità e nell'abnegazione. Anche nel percorso uno deve capire la rosa a che punto sta facendo delle valutazioni. Per costruire qualcosa devi sapere che cosa hai".

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui