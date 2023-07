Esattamente un mese fa Aurelio De Laurentiis annunciavacome nuovo allenatore del. Ieri è iniziato il ritiro degli azzurri a Dimaro ed ecco la conferenza stampa di apertura del neotecnico- "Qui a Dimaro è tutto bello. In Francia non c'è questo 'villaggio Napoli'. Ho visto tanti bambini con i genitori vestiti d'azzurro. Si vede l'amore per il club, per i giocatori. Ci alleniamo come se fossimo al Maradona: i cori, l'ambiente. A me fa molto bene ritrovare questo clima che sapete creare in Italia e dovrebbero prenderne esempio tante squadre in Europa".- "È il momento di ringraziare già tutti per l'accoglienza. Vedo tanti sorrisi, significa che i tifosi sono gioiosi, entusiasti, contenti dei risultati dell'anno scorso. Dopo 33 anni vincere lo scudetto è fantastico. I tifosi ne sono fieri e hanno ragione. Complimenti a tutti quelli che hanno partecipato e Spalletti in primis. Lo ringrazio per aver detto di lasciar lavorare il Napoli e Garcia in pace".- "Ci siamo trovati io e il presidente Laurentiis, abbiamo ambizione e vogliamo una una squadra forte come l'anno scorso. Sappiamo che Kim non sarà più con noi, ma io vorrei tenere tutti gli altri. Poi vedremo i posti da raddoppiare sulla qualità e se ci saranno profili che ci aiuteranno a migliorare alcuni parametri. Avete visto che ho portato tanti giovani, così li vedrò da vicino. Ci sono giocatori che tornano dai prestiti e volevo vederli con i miei occhi, non con quelli degli altri. Spero che tra loro ne troverò almeno uno che possa restare per fare grandi cose con il Napoli. In passato è sempre successo il fatto di prendere tanti giovani, alcuni non conosciuti e trovarne uno di grande qualità. Farò un nome, come Maxime Lopez: l'ho fatto esordire io, nessuno lo conosceva, è venuto in allenamento e ha mostrato personalità. Non è uno che verrà al Napoli, non è il profilo che cerchiamo".- "Ho sentito Osimhen, vi assicuro che vuole restare ed è contento di essere con noi".- "Gli ho proposto di restare con noi, di lavorare allo stesso livello di Rongoni. Mi ha detto che non aveva più l'energia e non gli andava di restare. È un peccato però rispetto la sua decisione".