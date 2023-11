Dopo il pareggio contro il Milan, è tempo di tornare in campo per il Napoli. Domani all'Arechi andrà in scena il derby contro la Salernitana. Alla vigilia del match ecco le parole diin conferenza stampa:- "Non buttate tutto del primo tempo contro il Milan, abbiamo preso gol sulle prime due azioni offensive dei rossoneri. Non abbiamo fatto male male, dovevamo fare meglio lì dietro e offensivamente abbiamo anche creato qualcosa avendo la palla dell'1-1. È il passato, ora dobbiamo pensare a domani. Ovviamente quando rimonti sul 2-2 sfiorando il 3-2 significa che il secondo tempo è migliore. Sempre meglio finire su un'onda positiva e faremo di tutto per essere su quest'onda".- "Abbiamo già dimostrato che il 4-2-3-1 può essere utile e potrà esserlo anche domani. La cosa ovvia è che dobbiamo concedere meno gol, soprattutto perché segniamo sempre. Concentriamoci su una fase difensiva di riaggressione, di difendere davanti. Dobbiamo impegnarci in 11 per difendere e i ragazzi lo sanno. Se saremo meno soli riusciremo a vincere in maniera più semplice".- "Guardando il primo tempo contro il Milan abbiamo regalato tanti palloni all'avversario, anche giocatori che solitamente non lo fanno. Quando perdi troppi palloni non puoi più attaccare e ti esponi di più ai pericoli. La chiave è il gioco con la palla che ti porta ad avere occasioni e segnare e non regala niente all'avversario".- "Victor ha avuto un accordo con la società. L'ho sentito per messaggio ma i dottori lo gestiscono e hanno garantito che sta seguendo un programma, tutto va bene e sarà con noi settimana prossima. Non è che non mi interessa ma che sia Osimhen o Lorenzo Russo - perché entrambi infortunati - non possono giocare e mi concentro solo su chi è a disposizione".- "7 punti dall'Inter significa essersi arresi? È una domanda cattiva. Siamo a un quarto di campionato, restano 3/4 per tornare sulle squadre che sono davanti".