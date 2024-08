Napoli-Girona 0-2, top&flop: Kvara ci prova, ma Meret combina un pasticcio

Ultima amichevole precampionato per ilche scende in campo al Teofilo Patini di Castel di Sangro. Arriva la prima sconfitta per gli azzurri che finora avevano portato a casa solo vittorie e risposte positive. L'avversario di turno è il: gli spagnoli trovano il vantaggio prima grazie ache sfrutta un regalo enorme di Meret e poi raddoppiano nella ripresa con. Apprensione riguardo le condizioni diche in seguito ad un infortunio alla caviglia è stato costretto ad abbandonare il campo ad inizio secondo tempo.: positivo lì come braccetto di sinistra. È intelligente nelle letture, ci mette la sua fisicità e vince duelli proprio in questo modo. Non concede neanche troppo spazio per gli uno contro uno.

: i lampi del Napoli arrivano grazie a lui, che si accende a più ripetizioni, prova a caricarsi la squadra sulle spalle, ma non è semplice. Le giocate ci sono, anche gli assist per i compagni, ma l'avversario oggi ci mette del suo per limitarne gli spazi quanto più possibile.: se nella prima amichevole aveva convinto poco per la gestione della palla con i piedi ma senza commettere errori, stavolta sbaglia. Eccome se lo fa. Regala di fatto il gol del vantaggio al Girona quando rilancia sui piedi degli avversari, con van de Beek che lo salta e infila in porta l'1-0.

: non trova nessuna magia come la scorsa volta, quando segnava il gol vittoria contro il Brest. Poco servito, poco in luce lui stesso. Non riesce mai a toccare palla in area di rigore. Il Napoli ha bisogno che si sblocchi in fretta la situazione legata a Osimhen e Lukaku.