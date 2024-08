Napoli, Osimhen in tribuna per la quarta amichevole di fila: a che punto è lo switch con Lukaku

Niente Napoli-Girona a Castel di Sangro per Victor: l'attaccante nigeriano, in uscita dalla società campana, è alla, dopo Mantova, Egnatia e Brest.Il Napoli sta spingendo per trovare una sistemazione all'ex Lille e contestualmente fare spazio all'obiettivo indicato da Antonio Conte, Romelu, nella scorsa stagione in prestito alla Roma ma di proprietà del Chelsea.Proprio ilper quel che riguarda il salario: 19,8 milioni annui secondo il sito specializzato Capology. Le due squadre stanno dialogando alla ricerca di una soluzione, dato che Osimhen è tra gli obiettivi dei londinesi.

Un'altra strada è quella che porterebbe il numero 9 al: l'attaccante ha già dato la suacome prezzo del capocannoniere del terzo Scudetto.