Il Napoli perde 2-0 in amichevole col Girona: fischi dei tifosi sotto la pioggia

56 minuti fa

3

Il Napoli esce sconfitto nella consueta amichevole di Castel di Sangro contro il Girona: a trionfare per 0-2 sono gli spagnoli, che realizzano un gol per tempo sotto il diluvio con Van de Beek e Toni Villa.



Non una grande prestazione per gli uomini di Antonio Conte, con Meret che ha regalato il gol dell'1-0 sbagliando in impostazione. Il Napoli non è andato oltre il palo colpito nella ripresa da Rrahmani su calcio d'angolo, ma anche i biancorossi hanno preso un legno grazie ad un appoggio sbagliato di Spinazzola. Da segnalare anche l'uscita per infortunio di Mazzocchi all'inizio del secondo tempo, per lui si teme una distorsione alla caviglia. Il Napoli non aveva ancora subito gol nel precampionato.