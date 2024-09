Napoli, i convocati e il calendario dei nazionali nella sosta: da Kvara ai 'nuovi scozzesi'. Tutti gli impegni, e Lukaku...

Getty Images

È tempo di sosta, è tempo di impegni con le varie nazionali e i calciatori vanno in giro per il mondo. Conte aveva appena iniziato a trovare un ritmo con le due vittorie al Maradona ed è già costretto a fermarsi, a lavorare con poco materiale a sua disposizione. Perché per i prossimi dieci giorni non potrà contare su ben undici giocatori, tutti quanti volati via per rispondere alle chiamate dei rispettivi ct. Cosa che non è successa con Romelu Lukaku, che ha parlato proprio con Domenico Tedesco (ct del Belgio) comunicandogli il suo stato di forma non ottimale. Dunque, niente nazionale per lui, resterà asotto l'occhio attento di Conte.

- Nelle scelte di Luciano Spalletti ci sono ben quattro giocatori del Napoli convocati con l'Italia. Si tratta di Alex Meret, Alessandro Buongiorno, Giovanni Di Lorenzo e Giacomo Raspadori. Loro dovranno affrontare la doppia sfida di Nations League: Francia-Italia (6 settembre) e Israele-Italia (9 settembre).- Non sono gli unici calciatori impegnati in Nations League, perché la stessa competizione la affronterà Lobotka con la sua Slovacchia (contro l'Estonia il 5 settembre e contro l'Azerbaijan l'8 settembre). C'è anche il Kosovo di Rrahmani (contro la Romania il 6 settembre e Cipro il 9 settembre per la Nations League), Kvaratskhelia: Georgia-Repubblica Ceca (7 settembre); Albania-Georgia (10 settembre) - Uefa Nations League. Gilmour e McTominay: Scozia-Polonia (5 settembre); Portogallo-Scozia (8 settembre) - Uefa Nations League. Rafa Marín invece si giocherà la qualificazione ai prossimi Europei Under 21 con la sua Spagna contro la Scozia il 6 settembre e l'Ungheria il 10 settembre. Si arriva al viaggio intercontinentale di Anguissa: Coppa d'Africa, Camerun-Namibia (7 settembre); Zimbabwe-Camerun (10 settembre) - Coppa d'Africa.