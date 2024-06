AFP via Getty Images

Napoli, Bruscolotti si scaglia contro Di Lorenzo: "Fai presto ad andartene! Se n'è andato Maradona, figurati..."

21 minuti fa



Non si spengono le polemiche intorno a Giovanni Di Lorenzo. Dopo un'annata da dimenticare, il capitano del Napoli ha proseguito anche con la Nazionale con una prestazione difficile nella seconda partita del gruppo B contro la Spagna. Il terzino è stato surclassato da Nico Williams ed è stato criticato in lungo e largo da addetti ai lavori e tifosi.



Sulla sua situazione è intervenuto anche un altro capitano del Napoli, Beppe Bruscolotti. Attraverso alcune stories sui suoi social, "Pal e fierro", come veniva soprannominato, si è scagliato contro Di Lorenzo e i rumors, alimentati anche dal suo procuratore, che lo vogliono desideroso di lasciare gli azzurri. "Ti voglio ricordare che Maradona andò via da Napoli. Figurati quanto se ne frega la gente se tu vai via, fai presto. Se vuoi andare, tira fuori le palle. Ti voglio ricordare che è andato via Diego, quindi con tutto il rispetto non ce ne frega un c...", ha detto.