Getty Images

Napoli, infortunio per Olivera: salta la Juve. Il comunicato e le condizioni

un' ora fa



Brutte notizie in casa Napoli: a Castel Volturno si è registrato l'infortunio di Mathias Olivera. Ieri il terzino di Antonio Conte ha accusato un risentimento muscolare e non sarà disponibile in vista del big match contro la Juventus.



IL BOLLETTINO - Questo il bollettino medico del club sull'infortunio: “Nel corso dell'allenamento di ieri Mathías Olivera ha accusato un risentimento muscolare. Oggi il calciatore azzurro si è sottoposto a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato una lesione distrattiva del muscolo soleo della gamba sinistra. Olivera ha già cominciato l'iter riabilitativo”. Si tratta del secondo infortunio stagionale per l'uruguaiano che due settimane fa aveva saltato la sfida di campionato contro il Verona per un problema al polpaccio.