Monza, Galliani: "Jovic non è solo un sogno, contatti per Palacios. Scudetto? Spiace per l'Inter, ma il Napoli..."

L'amministratore delegato del, ha parlato a margine dell'Assemblea della Lega Serie A che va in scena oggi, di tutte le trattative che il club brianzolo sta portando avanti sia in entrata, con il nome di Jovic che non è solo un sogno e con i contatti per l'Inter per Palacios, ma anche in uscita dove Bondo e Pablo Marì restano in bilico.- "Un rinforzo è arrivato. Un ragazzo fortissimo, il difensore Lekovic che è già arrivato""Non è un sogno, il mercato resta aperto un mese, aspettano tutti e per il momento sono state molte chiacchiere".

"Discorsi con l'Inter? Sì, ma è il festival delle chiacchiere. Fra le mille cose che si trattano va in porto solo l'1/2%. Il mercato è dinamico, qualcuno arriverà"."Se tanti giocatori nostri hanno richieste allora non erano così sbagliati gli acquisti. Non so dire se ci saranno cessioni, il Monza di sicuro non smantella. Se parte qualcuno entra qualcuno, tutti i nomi che avete letto è perché hanno avuto richieste"."È un giocatore forte, normale abbia tante richieste, ma non abbiamo ancora chiuso con nessuno"

"Io è dall'inizio dell'anno che penso, e mi dispiace per gli amici dell'Inter, che il Napoli avendo solo una competizione ha un vantaggio competitivo enorme. Non tanto per la forza della rosa, ma perché si stanca meno. Gli allenamenti mettono benzina, le partite consumano"."Assolutamente non c'è nessuna trattativa in ballo""Ritorna fra un mesetto"