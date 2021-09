è una rivalità storica del calcio italiano, che intreccia la storia della Penisola. Nord contro Sud, Savoia contro Borbone,contro. Negli ultimi anni, i due club si sono ritrovati spesso a battagliare uno contro l’altro: in campo, come in politica., fino a farla deflagrare, in alcuni momenti. Sabato 11 settembre sarà ancora Napoli contro Juventus e: dalla squalifica die il conseguente ricorso, all’assenza di diversi calciatori sudamericani della vecchia Signora che, se saranno convocati, difficilmente arriveranno nelle condizioni per giocare più di uno spezzone di gara. Tensioni che si accumulano allo storico di uno scontro che negli ultimi anni ha offerto diversi corposi capitoli, ad una delle rivalità più accese del nostro campionato.