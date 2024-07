Napoli, Juventus, Milan e Inter su Leoni della Sampdoria. L'intermediario nella sede nerazzurra

Getty Images

La caccia a Giovanniè definitivamente aperta. Il grande tormentone di mercato in casavede al centro delle voci e delle indiscrezioni che impazzano a Genova un ragazzo di 17 anni, arrivato a gennaio nel capoluogo ligure un po' in sordina ma impostosi subito come gioiellino della squadra di Andrea Pirlo. Il calciatore classe 2006 (quasi un 2007, è di dicembre) ha impressionato per qualità e solidità mentale, tanto che il Doria, pur nelle ristrettezze economiche del mercato bloccato ancora per una sessione, ha deciso di investire gli 1,5 milioni di euro a suo tempo pattuiti con ilper riscattarlo, sapendo anche che per il baby difensore ci sarebbe stata la fila. E in effetti, avevano ragione.

Il Secolo XIX racconta come su Leoni si sia scatenata una vera e propria asta tra le big italiane: secondo il quotidiano si sono mossecon la Samp che vorrebbe monetizzare dalla sua cessione e soprattutto gradirebbe tenere il giocatore ancora un anno in prestito dopo l'eventuale cessione estiva. Di recente si sarebbero impennate le quotazioni dell'Inter. Ieri infatti l'agente Edoardo Crnjar, intermediario di Leoni e fratello dell'agente del ragazzo, è stato avvistato nella sede del club nerazzurro.Nel frattempo, Leoni cerca di mantenere alta la concentrazione in ottica Nazionale. E' stato infatti nuovamente convocato dal ct dell'Under 19 dellBernardo Corradi per il secondo raduno pre Europeo in Irlanda del Nord. Si giocherà dal 15 al 28 luglio, ma questo stage sarà fondamentale per la scrematura. Se dovesse entrare nella lista dei giocatori che saliranno sul charter direzione Irlanda, salterà il ritiro della Samp a Jena.