Sampdoria, Ferrero querelato dall'ex leader dei tifosi blucerchiati

4 ore fa

Lo spazio radio e tv che puntualmente viene concesso all'ex presidente della Sampdoria Massimo Ferrero da Radio Cusano, la radio dell'Università Niccolò Cusano fondata da Stefano Bandecchi, potrebbe costare caro all'imprenditore romano. Oltre alle controversie legali già in essere, alcune anche con il club blucerchiato, il Viperetta infatti dovrà pensare anche ad una querela che gli è stata fatta recapitare da Enzo Tirotta, storico esponente della Gradinata Sud ed ex leader dei tifosi blucerchiati.



Nell'occhio del ciclone ci sono alcune frasi rivolte da Ferrero nei confronti di Tirotta nella trasmissione del 3 giugno 2024, andata anche in streaming sul canale di Tv Cusano. In quella sede Ferrero, parlando di Tirotta, aveva detto: "C'è uno che mi rompe sempre i coglioni", più vari epiteti: "Un vecchio tifoso scemo", "Un deficiente", "Un coglione". A quel punto Tirotta, assistito dall'avvocato Pietro Bogliolo, ha deciso di sporgere querela per diffamazione.