Napoli, Conte: "Non siamo distratti dal caso Kvaratskhelia"

Il tecnico del, Antonio, ha parlato ai microfoni di DAZN nel corso del prepartita della sfida che gli azzurri affronteranno a breve contro l'Hellas Verona: "Partita complicata da preparare per quello che è successo con Kvara? Bisogna uscire fuori dal contesto e concentrarsi sul campo. Siamo rimasti molto concentrati lavorando bene, ho visto una squadra sul pezzo"."Sì, è una squadra molto fisica, i 3 davanti sono buoni giocatori, dovremo fare molta attenzione. Sono anche bravi ad attaccare la profondità, sono veloci, è una squadra temibile. Ma siamo pronti".

"Sì, ma ho sottolineato anche che in passato ho fatto a meno di giocatori come Lobotka, ma Gilmour lo ha sostituito al meglio. Jesus sta facendo molto bene nonostante l'infortunio di Buongiorno. Bisogna rispondere presente quando si viene chiamati in causa e lo stanno facendo tutti".