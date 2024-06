Napoli, la presentazione di Conte accende tifosi e mercato: in quota parte la caccia allo scudetto, il colpo Lukaku convince i booki

Getty Images

"Con il presidente vogliamo diventare il prima possibile un'alternativa possibile alle solite note”. Chiaro il messaggio che emerge dalle prime parole di Antonio Conte da nuovo allenatore del: ripartire con ambizione. Il progetto convince gli analisti, che proiettano gli azzurri sul podio delle favorite per il prossimo scudetto, a quota 6, dietro solo a Inter (1,65) e Juventus (4,50). Sul fonte mercato, Conte ha espresso la volontà di acquistare “calciatori che possano migliorare la rosa”. E su? “E’ un grande giocatore, come Osimhen, quando ci sono si spera sempre di averli sempre dalla propria parte". Un vero e proprio assist alla dirigenza, come testimoniano gli esperti di, che offrono l'affare a 1,50. I tifosi sognano anche il colpo Chiesa, al momento in lavagna a 4. Più indietro nelle quote le alternative che circolano in queste ore, con Artem Dobvyk e Viktor Gyokeres porposti a 5.