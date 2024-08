Napoli in dirittura per McTominay: il suo arrivo non esclude quello di Gilmour

Getty Images

è pronto a diventare un nuovo giocatore del. Lo scozzese, in uscita dal, ha un costo molto elevato (, più o meno), e Giovanni Manna ha cercato di esplorare i margini di manovra, ma alla fine il prezzo non si è rivelato trattabile e l'impellenza del campionato, con la bruttissima sconfitta di Verona, ha avuto la meglio.protagonista nella fase a gironi di Euro 2024 insieme a, secondo quel che riporta Fabrizio Romano,con cui c'è già un accordo di massima per 12 milioni più 3 di bonus. La metà di quello che serve per McTominay, un centrocampista con decisamente più gol nelle gambe, autore di reti determinanti nei suoi anni a Old Trafford, finora l'unica squadra della sua vita.

D'altro canto, lo United ha tutto apparecchiato per aggiungere alla rosa di Erik ten Hag l'uruguayano Manuel, per il quale c'è l'accordo con il Psg. Anche per Ugarte, il club che vende non ha voluto sentire ragioni, cessione a titolo definitivo ed effetto domino con McTominay al Napoli, che riconoscerà anche ai Red Devils una percentuale sulla futura rivendita.