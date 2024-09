Cagliari-Napoli, le pagelle di CM: Kvara-Lukaku gemelli del gol, Meret superman. Scuffet che disastro

Getty Images

: incolpevole sui primi due gol, poi combina una frittata clamorosa per il colpo dei k.o.un miracolo di Meret nega all'ex Empoli il gol del pareggio. All'ultimo perde Buongiorno in marcatura.: bel duello con Lukaku ma paga la marcatura non perfetta in occasione del secondo gol ospite e la non reattività sul terzo.questa notte si sognerà Kvarastkhelia in tutte le salse. Ha grosse colpe sia sul secondo che sul terzo gol.: soffre le discese partenopee. Mai pericolo in sovraposizione.: non riesce a spezzare il gioco e a mettere la solita grinta per via di un roccioso centrocampo ospite.

(dal 1' s.tnon riesce a cambiare le sorti del centrocampo).: primo tempo in versione fantastma, si sveglia nel secondo e centra una clamorosa traversa.(dal 32' s.t).soffre le discese di Spinazzola, in avanti raramente preciso.(dal 14' s.timpreciso in fase offensiva, in difesa prova a limitare i danni): penalizzato dalla condizione fisica non perfetta e dalla pressione contro la sua ex squadra.(dal 14' s.t: prova a creare scompiglio senza alcun successo).: grande assente della gara. In versione "Chi l'ha visto"

: prova a lottare su ogni pallone. Sfiora il gol di testa ma trova un attentissimo Meret.(dal 32' s.t: si perde nel caos della partita non riuscendo a sistemare la squadra nel momento del bisogno. Lascia in campo Luvumbo tutta la partita, nonostante non si sia mai visto.: al 20' scalda i guantoni rispondendo ad Azzi ma la parata importante la fa sul finale di primo tempo quando Piccoli stacca forte di testa da pochi passi. Inizia subito forte nella ripresa con un intervento super su Luperto e poi nega il gran gol a Marin.: sblocca lui il match quando si sgancia e va a calciare di prima col mancino da fuori. Fortunato con la deviazione di Yerry Mina ma la rete viene assegnata a lui

: non si lascia scappare via l'attacco sempre in movimento del Cagliari. Guida la difesa con ordine e determinazione.: lavoro molto fisico, attaccato all'uomo che gli permette di arrivare spesso in anticipo. Chiude i conti segnando il gol del 4-0 con un grande stacco di testa.: gara più tattica e di corsa che di qualità. Dà una mano nella battaglia complessiva.: lotta dal primo minuto senza risparmiarsi e si rende protagonista di alcuni recuperi importanti. Come in occasione dell'1-0 quando riconquista palla sulla trequarti e dà il via all'azione del gol.

: tanta corsa, copre molto campo in avanti e anche abbassandosi si fa vedere in continuazione (29' s.t.: non ha bisogno di troppo inserimento, pronti via ed è già lì in mezzo a fare ottima interdizione, trotterellando qua e là con costanza).: finché le gambe hanno retto ha spinto con buona qualità lì a sinistra. Alcune giocate sono state di livello, si è visto meno in fase di non possesso (19' s.t.:).: entra sul gol dell'1-0 facendosi vedere come sempre lì davanti e mettendo palla arretrata. Una gara di intelligenza e sacrificio (36' s.t.: poco tempo a disposizione ma incide un'altra volta. Assist da calcio d'angolo battuto in testa a Buongiorno. Sono 3 assist in 3 spezzoni di partita).

: dura botta alla caviglia dopo qualche secondo, stringe i denti e resta in campo. Nonostante un po' di sofferenza resta sempre nel vivo dell'azione, fino a quando non trova il gol del 2-0, in anticipo di punta sotto porta su assist di Lukaku. Ricambia il favore al belga intercettando palla al 71' e servendo in area Big Rom (29' s.t.: più alto rispetto a Gilmour e Anguissa, si impegna per entrare nel palleggio azzurro).: fin da subito si accende il duello tutto fisico con Yerry Mina. I compagni gli giocano palla sui piedi e lui è quasi sempre bravo a tenerla favorendo gli inserimenti pericolosi. Si sgancia bene fuori area sull'1-0 scaricando palla su Di Lorenzo che calcia e segna. Poi l'assist al bacio per la rete di Kvara, fino a quando non trova lui stesso il 3-0. Qualche errore però lo commette quando c'è da essere più cattivo per fare gol (29' s.t.: è un generoso, come sempre. Non si tira indietro neanche sul 3-0 per dare una mano a ridosso della propria area. Prova a far salire la squadra nei minuti finali).

: uno dei migliori di giornata è Lukaku con il suo gol e due assist. Ed è l'uomo che lui ha voluto fortemente. Il Napoli ha l'atteggiamento giusto, anche se rischia un po' fin quando è avanti di un solo gol. Il risultato alla fine dice 4-0 e ha la possibilità di mettere dentro i nuovi acquisti e far riposare qualcuno. La cosa più bella di questo Napoli è la disponibilità alla lotta e soprattutto al sacrificio di ogni singolo elemento. Proprio ciò che vuole Conte.