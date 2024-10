Napoli, le pagelle di CM: Lukaku assente ingiustificato. Kvara decide, Di Lorenzo non molla

Simone Gervasio

: è chiamato in causa per due volte nei primissimi minuti ma è bravo a rispondere presente su Esposito e Pezzella.: resta più bloccato lì dietro trovandosi Pezzella di fronte che sta bene e spinge con insistenza dalle sue parti. Ma quando si affaccia in avanti è decisivo, perché sul rigore conquistato da Politano è lui a recuperare una palla praticamente persa.: attento, non si rende protagonista di sbavature che possano risultare decisive in negativo. Ci mette il fisico su Colombo.: in più di una situazione si rivela provvidenziale, con l'Empoli che muove tanto i giocatori arriva a sfondare ma non riuscendo a passare dalle sue parti.

: buona una diagonale nel primo tempo, ma più volte arriva con un po' di ritardo. Lì davanti la spinta non è granché (14' s.t.: entra in maniera diversa soprattutto nel palleggio del Napoli. Per quanto riguarda ).: è il più dinamico dei centrocampisti però è disordinato tatticamente e non solo. Bene nella gestione della ripresa, si fa dare spesso palla e combina sul lato destro con Politano e Di Lorenzo.: ha il difficilissimo compito di dover sostituire Lobotka e prova a mettersi in luce ma ha bisogno ancora di inserirsi al meglio. Nel secondo tempo cresce il suo livello e viene fuori la personalità.

: inizio un po' timido, con qualche imprecisione. Nel complesso, eccetto una gran botta dal limite, non combina granché.: solito lavoro d'aiuto per la fase difensiva, è efficace. È determinante anche in avanti, essendo lui a subire il fallo da rigore (42' s.t.).: ha rinunciato alla nazionale per trovare la condizione migliore ma non sembra avercela ancora. Tocca pochissimi palloni, non ne mantiene quasi nessuno (14' s.t.: subito in partita, va a calciare su una palla recuperata da Di Lorenzo e da lì nasce il rigore segnato da Kvaratskhelia).

: un avvio complicato, non trova tantissimo spazio per le sue giocate. Alla fine trasforma il rigore dell'1-0 (31' s.t.: fa notizia che non entri in qualche gol o assist, però dà sempre la percezione di portare pericolo nella difesa avversaria).: non c'è da essere travolgenti, bellissimi. C'è da essere vincenti e il Napoli ci riesce ancora mantenendo la testa della classifica.