Getty Images

Napoli, Manna: "Gilmour dimostrerà il suo valore. Ecco perché Lukaku non è andato col Belgio"

14 minuti fa



Giovanni Manna, ds del Napoli, ha parlato a Dazn a pochi minuti dalla gara contro l'Empoli, le sue parole.



LUKAKU - "Romelu è un giocatore che non scopriamo oggi, il livello umano e professionale è quello di un campione. Sapevamo di questa volontà di non andare in nazionale, visto che non ha fatto la preparazione arrivando in ritardo, vuole lavorare per determinare".



CONTE - "Sono avvantaggiato dal fatto di avere un grandissimo allenatore che tiene tutti sul pezzo, il nostro è un lavoro di supporto. Che giochi Gilmour o Lobotka sono due giocatori di spessore, sappiamo dell'importanza di Stanislav, Billy aspettava questo momento e ora sta a lui dimostrare il suo valore. Banale dire che oggi è una partita importante, lo sono tutte. Sicuramente dopo la pausa è più complicato ripartire, affrontiamo una squadra forte e ben allenata. Ci aspetta un trittico di partite che ci dirà a che punto siamo del nostro percorso".